Rayan é jogador do BournemouthDivulgação / Bournemouth

Publicado 30/01/2026 18:20

Inglaterra - Reforço do Bournemouth, Rayan já estará à disposição do novo clube neste sábado (31), pelo Campeonato Inglês. O desafio é contra o lanterna Wolverhampton e o treinador Andoni Iraola foi questionado se o brasileiro seria titular ou não da partida.

"Acho que ele poderia começar jogando, sim, mas é uma decisão que preciso tomar. Fisicamente, acho que ele está bem, treinou normalmente, mas também precisamos ter cuidado com ele, já que ele tem 19 anos, está dando um grande salto, uma grande mudança para um país diferente, e quero que ele esteja confiante", disse.

O espanhol deixou claro que Rayan ainda precisa se ambientar com o novo país, cidade e também com o elenco. Ele chegou ao Bournemouth no começo da semana.

"Vai ser difícil porque, com certeza, ele ainda não sabe muita coisa sobre nós e estamos tentando lhe dar mais informações, mas fisicamente não há problemas com ele e seu raio de ação", concluiu.

A operação do clube inglês rendeu ao Vasco cerca de 24 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) referentes aos 70% dos direitos econômicos. O valor da negociação, entretanto, é de 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.