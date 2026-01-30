Rayan é jogador do BournemouthDivulgação / Bournemouth
Treinador de clube inglês não garante titularidade e pede cautela com Rayan
Jogador, de 19 anos, deixou o Vasco no começo da semana
João Fonseca conhece adversário em torneio milionário de exibição, nos Estados Unidos
Vencedor do MGM Slam levará para casa 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões)
Botafogo é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Carioca
Bangu superou o Nova Iguaçu e garantiu a vaga do Glorioso no mata-mata
De saída, Michael se despede do Flamengo: 'Capítulo muito especial'
Atacante rescindiu contrato com o Rubro-Negro e tem tudo para retornar ao futebol saudita
Vasco recusa propostas de casas de apostas para patrocínio máster
Ideia da diretoria cruz-maltina é conseguir um dos maiores acordos do país
Vini Jr manda recado a Lucas Paquetá, reforço do Flamengo: 'Ganha por nós'
Meio-campista assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
Arteta destaca relação com Guardiola durante disputa entre Arsenal e City
Técnico dos Gunners usa Nadal e Federer para definir rivalidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.