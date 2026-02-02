Rio - O treinador Jorge Jesus, de 71 anos, não deve seguir no Al-Nasrr, da Arábia Saudita, na próxima temporada. Com contrato até junho, o português deverá seguir a equipe por conta das circunstâncias atuais do clube árabe, que dificultam atender às suas demandas técnicas. As informações são do jornal local "Al-Riyadh".
Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh nesta segunda-feira, 2. De acordo com o jornal português A Bola, o jogador tem mostrado insatisfação com a gestão do clube saudita.
O atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Segundo o veículo de comunicação, CR7 aponta que o Fundo estaria priorizando outros clubes no país.
Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol da Arábia Saudita.
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.