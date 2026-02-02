Jorge Jesus é técnico do Al-Nasrr - Divulgação / Al-Nasrr

Jorge Jesus é técnico do Al-NasrrDivulgação / Al-Nasrr

Publicado 02/02/2026 14:50

Rio - O treinador Jorge Jesus, de 71 anos, não deve seguir no Al-Nasrr, da Arábia Saudita, na próxima temporada. Com contrato até junho, o português deverá seguir a equipe por conta das circunstâncias atuais do clube árabe, que dificultam atender às suas demandas técnicas. As informações são do jornal local "Al-Riyadh".

Logo, quando chegou, Jorge Jesus pediu a contratação de reforços para o elenco. O Al-Nasrr só trouxe o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. A situação tem irritado, inclusive, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh nesta segunda-feira, 2. De acordo com o jornal português A Bola, o jogador tem mostrado insatisfação com a gestão do clube saudita.

O atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Segundo o veículo de comunicação, CR7 aponta que o Fundo estaria priorizando outros clubes no país.

Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol da Arábia Saudita.



O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio.