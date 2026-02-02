Ao menos 11 jogadores do Corinthians sofreram com virose, mas mesmo assim conquistaram a Supercopa - Sergio Lima/AFP

Publicado 02/02/2026 15:50 | Atualizado 02/02/2026 15:52

Rio - A Supercopa do Brasil de 2026 bateu recordes de audiência na TV Globo. A decisão entre Flamengo e Corinthians, neste domingo (1), no Mané Garrincha, superou cinco das seis decisões anteriores da mesma competição. O Timão venceu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou o título

Em São Paulo, o jogo alcançou 25 pontos de audiência e 43% de participação, estabelecendo o recorde da faixa entre 16h e 18h desde 20 de outubro de 2024, quando Flamengo e Corinthians se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil. Na comparação com a média dos quatro domingos anteriores, o crescimento foi de 150% (mais 15 pontos).

Já no Rio de Janeiro, a decisão registrou 26 pontos de audiência e 48% de participação, a maior marca da faixa desde 17 de dezembro de 2025, quando o Flamengo perdeu para o PSG, da França, na final da Copa Intercontinental. Entre os domingos, foi o melhor resultado desde 19 de outubro de 2025, quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras pelo Brasileirão.

Em relação à média dos quatro domingos anteriores, o aumento foi de 100% (mais 13 pontos). Já na comparação com a edição de 2024 da Supercopa do Brasil, quando o São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, a decisão deste ano entre Flamengo e Corinthians apresentou um crescimento de 86% (mais 12 pontos).