Ao menos 11 jogadores do Corinthians sofreram com virose, mas mesmo assim conquistaram a SupercopaSergio Lima/AFP
Final entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa bate recordes de audiência na TV Globo
Timão venceu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou o título
Apresentado, Lucas Paquetá explica retorno e reforça amor pelo Flamengo: 'Minha casa'
Meio-campista comentou onde prefere jogar e revelou já ter conversado com Filipe Luís
Ídolo do Santos faz críticas a Vini Jr: 'Atleta limitado'
Atacante, de 25 anos, foi eleito o melhor do mundo em 2024
Craque Neto detona torcida do Flamengo após título do Corinthians na Supercopa
Apresentador afirma que rubro-negros 'não têm amor ao clube'
Zagueiro do Flamengo entra no radar do Orlando City, dos Estados Unidos
Clube planeja reuniões com o Rubro-Negro para tentar oficializar a transferência do defensor de 20 anos
Ídolo do Flamengo aponta falha grave em 2026 e alerta: 'Reação precisa ser imediata'
Júnior vê problema físico como determinante no mau início da temporada e cobra mudança de atitude
