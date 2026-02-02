Volta Redonda venceu o Maricá por 2 a 1 - Bruno Maia

Publicado 02/02/2026 20:30 | Atualizado 02/02/2026 20:57

Rio - O Flamengo segue vivo no Carioca. O Volta Redonda deu uma ajuda e venceu o Maricá por 2 a 1, nesta segunda-feira (2), no João Saldanha, pela quinta rodada da Taça Guanabara, e manteve o Rubro-Negro com chances de classificação às quartas de final do campeonato. MV e Ygor Catatau marcaram os gols do Voltaço, enquanto o Tsunami descontou com Vítor Pereira.

Com a vitória, o Volta Redonda assumiu a segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, e se aproximou da vaga nas quartas de final do Carioca. Por outro lado, o Maricá permanece na última posição do Grupo B, com apenas três pontos. Porém, o Tsunami ainda tem chance de classificação para a próxima fase, mas precisa vencer o Fluminense e torcer por tropeços de rivais.

Jogando fora de casa, o Volta Redonda começou melhor e controlou o primeiro tempo. O Voltaço abriu o placar aos três minutos, com MV, que acertou chute no ângulo do goleiro Yuri. Marquinhos chegou a ampliar aos 15, mas o gol foi anulado. Na reta final da primeira etapa, Ygor Catatau aproveitou cruzamento de Wellington Silva e aumentou a vantagem dos visitantes.

Na etapa final, o Maricá teve mais volume, mas faltou eficiência na finalização. O Volta Redonda, por sua vez, se comportou bem defensivamente. De tanto insistir, o Tsunami descontou nos acréscimos, aos 46 minutos, com o zagueiro Vítor Pereira, em chute de fora da área. O jogo ficou dramático nos últimos minutos, mas o Voltaço conseguiu a vitória fora de casa.

Situação na tabela

Volta Redonda e Maricá chegam na última rodada em situações opostas. O Voltaço pode se classificar às quartas de final mesmo em caso de derrota para o Madureira, desde que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo e tire uma diferença de cinco gols de saldo. Para não depender de ninguém, basta o Esquadrão de Aço vencer o Tricolor Suburbano, no domingo (8), às 17h (de Brasília), no Raulino de Oliveira.

Já o Maricá, por outro lado, está em situação mais delicada e pode entrar em campo na última rodada já eliminado. Lanterna do Grupo B, o Tsunami precisa vencer o Fluminense, domingo (8), às 20h30, no Maracanã, além de torcer por tropeços do Nova Iguaçu diante da Portuguesa, no sábado (7), às 17h, no Luso Brasileiro, e do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, no mesmo dia, às 21h, no Maracanã.