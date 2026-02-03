Seedorf é um dos sócios que organiza a Copa do Mundo de Lendas - Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 03/02/2026 10:30

holandês também analisou outras questões do futebol brasileiro, como o atual momento do Botafogo, seu ex-clube.

Seedorf retornou ao Brasil, agora para levar a primeira edição da Copa do Mundo de Lendas ao Rio , como um dos sócios. Mas além de falar sobre o novo torneio para ex-jogadores, no lançamento oficial na segunda-feira (2), o

Sem ter informações sobre a atual dificuldade financeira da SAF, que sofre com um transfer ban, Seedorf vê um caminho pavimentado para obter sucesso.



"Eu não posso ver todas as coisas de cada time. Eu vejo quase nada na Europa, estou vivendo lá no Dubai, a Abu Dhabi. Eu sei que a coisa importante para o Botafogo é que tem uma estrutura, tem um dono, uma linha para continuar a ser competitivo, que é a coisa mais importante. Tem ano que a gente vai ver o Botafogo ganhar, outros anos não, mas isso vale para todos os grandes clubes do Brasil", avaliou.



O recado de Seedorf para os jovens jogadores brasileiros



O ex-jogador também fez questão de exaltar o Brasileirão e o nível atual de jogo. E ainda pediu aos jovens jogadores que não busquem saída precoce para o futebol europeu.



"O Brasileiro, pra mim, é o campeonato mais competitivo do mundo, onde os primeiros dez times podem ganhar o Brasileirão, mas também podem cair. É um fato que tem que ser valorizado por vocês (jornalistas), primeiramente, e também pelos jogadores. Os jovens não precisam mais sair tão cedo, porque tem um nível muito bom no Brasil também", disse.



Só Ancelotti não resolve na Seleção



Outro tema muito abordado por Seedorf foi sobre a seleção brasileira e o momento atual. Com muitos anos de trabalho com Carlo Ancelotti no Milan, o holandês não poupou elogios ao ex-comandante.



"A relação é muito forte, muito positiva. Ele se mostrou ser o melhor treinador do mundo pela capacidade de criar grupos muito competitivos, sempre. Com grandes clubes, com grandes jogadores. A sua capacidade de lidar com grandes jogadores, grandes egos, foi sempre excepcional. Acho que o fato de ele vir para o Brasil significa que ele tem muita motivação", analisou.



Ainda assim, o holandês prega cautela sobre a possibilidade de o Brasil conquistar a Copa do Mundo, mesmo com a chegada do técnico italiano.



"Baixem as expectativas. Eu acho que uma seleção qualquer, que passa por muitos anos sem competir em alto nível, tem que ganhar esse entusiasmo, tem que mostrar os fatos que você pode esperar de novo. Eu acho que nesse momento o Brasil ainda não mostrou que o pessoal tem que ter expectativas, mas isso não significa que não tem potencial para ser campeão", avisou.



Para Seedorf, o sucesso de Carlo Ancelotti na seleção brasileira dependerá principalmente da postura dos jogadores em campo.



"Magia não existe, é um cara que vai saber lidar com esse grupo. Criar as condições emocionais equilibradas para poder fazer grandes coisas. Mas no final também os jogadores têm que dar a sua parte. Os líderes do time vão ter que tomar também a responsabilidade para que a sua maneira de trabalhar possa funcionar", completou o holandês.

