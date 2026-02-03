Marcos Leonardo é do Al Hilal - Fayez Nureldine / AFP

Marcos Leonardo é do Al HilalFayez Nureldine / AFP

Considerado um dos nomes preferidos da torcida do Flamengo para fazer sombra ao atacante Pedro, Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal da Arábia Saudita, teve sua ida ao Atlético de Madrid frustrada na última segunda-feira.



O time comandado por Diego Simeone desistiu da contratação do atacante, de 23 anos, devido à instabilidade momentânea vivida na Liga Árabe neste momento.



Com o fechamento da janela de transferências do inverno europeu se encerrando na maioria dos países, nesta segunda (2), o Flamengo não tem a concorrência dos poderosos clubes europeus para contratar a joia formada no Santos.



Entretanto, o técnico Filipe Luis avalia o jogador como tendo características muito próximas às de Pedro e, por isso, prefere atacantes como Kaio Jorge, do Cruzeiro. Assim, pode ser que deixe para a janela de verão a contratação de um atacante que caiba nos moldes do jogo implementado por ele.



Além disso, o Al-Hilal, que anunciou Karim Benzema para comandar seu ataque na próxima temporada, até toparia emprestar Marcos Leonardo, mas apenas com a obrigação de compra de 40 milhões de euros. Valor este considerado muito alto pela diretoria rubro-negra, que acabou de investir 42 milhões de euros em Lucas Paquetá.



Luis Henrique, do Zenit, e Richarlison, do Tottenham, são nomes mais bem avaliados pelo departamento de futebol do Flamengo e podem pintar no segundo semestre como reforços.