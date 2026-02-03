Igor Gomes em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 03/02/2026 22:30 | Atualizado 03/02/2026 22:31

Rio - O Vasco segue em busca de reforços e promete agitar o mercado mais vezes. O Cruz-Maltino tem interesse na contratação do meia Igor Gomes, do Atlético-MG, de acordo com o canal "NTVascaínos". Não houve proposta oficial, mas a diretoria vascaína monitora a situação e estuda a possibilidade.

Igor Gomes tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2026 e negocia a renovação do contrato. Porém, o jogador ainda não chegou a um acordo e tem o futuro indefinido. O jogador está nos planos da temporada, mas o Galo não descarta negociá-lo.

O nome tem o aval do técnico Fernando Diniz. Revelado no São Paulo, Igor Gomes subiu para o profissional em 2018. Em 2020, o jogador trabalhou com o treinador no clube paulista e foi bastante utilizado. Em 2023, ele foi contratado pelo Atlético-MG.

O Vasco já contratou o zagueiro Alan Saldivia, o meia Johan Rojas e os atacantes Marino Hinestroza e Brenner. Este útlimo, aliás, também trabalhou com o técnico Fernando Diniz durante a passagem do treinador pelo São Paulo, em 2020.