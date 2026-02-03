Vasco de Fernando Diniz vive início de 2026 complicadoMatheus Lima / Vasco
Vasco apresenta dificuldades e pressão sobre Diniz aumenta no início do ano
Cruz-Maltino marcou apenas quatro gols nos últimos cinco jogos
Olympiacos contrata ex-jogador do Vasco, que receberá parte do valor
Negociação foi fechada por 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões)
Fora dos planos do Vasco, Garré é emprestado para clube grego
Meia argentino foi liberado e já desembarcou na Grécia
Marino Hinestroza celebra estreia pelo Vasco, mas lamenta resultado ruim
Atacante colombiano entrou em campo no empate com o Madureira, em São Januário
Vasco confia em rápida evolução de Hinestroza e Brenner
Atacantes estrearam em empate com o Madureira
Vasco pode depender do Flamengo para se classificar no Carioca; veja cenários
Cruz-Maltino chega à última rodada do Campeonato Carioca precisando vencer o Botafogo
