Vasco de Fernando Diniz vive início de 2026 complicadoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/02/2026 18:30 | Atualizado 03/02/2026 18:31

Rio - O Vasco já enfrenta turbulência no início da temporada. Após o empate sem gols com o Madureira , nesta segunda-feira (2), em São Januário, a pressão sobre o técnico Fernando Diniz aumentou. O treinador tem encontrado dificuldades para dar equilíbrio ao time, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos e marcou quatro gols no período.

A queda de rendimento da reta final do ano passado se estendeu para o começo de 2026. Até aqui, o Vasco soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos disputados na temporada. Após estrear com goleada sobre o Maricá por 4 a 2, o Cruz-Maltino perdeu para Flamengo e Mirassol, além de empatar sem gols com Nova Iguaçu e Madureira, em São Januário.

A dificuldade para transformar o volume de jogo em gols se passa pela saída de Rayan, que foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra. Sem ele, o Vasco marcou apenas quatro gols em cinco jogos, sendo três deles na vitória sobre o Boavista. Dos quatro gols, dois foram de Puma Rodríguez — os outros dois foram de Andrés Gómez e Philippe Coutinho.

Em Em três dos últimos cinco jogos, o Vasco passou em branco — nos empates sem gols com Nova Iguaçu e Madureira, além da derrota para o Flamengo. No empate sem gols com o Madureira, o Cruz-Maltino teve mais volume, mas não aproveitou as chances. Ao todo, foram 24 finalizações, sendo quatro chances claras, além de uma bola na trave em chute de Johan Rojas e o pênalti perdido por Puma Rodríguez.

No início da temporada, o Vasco tem repetido erros recorrentes desde o ano passado, como dificuldades defensivas e a falta de eficiência no ataque. Falhas que comprometeram na final da Copa do Brasil e na reta final do Brasileirão em 2025. Até aqui, Fernando Diniz soma 48 jogos em sua segunda passagem, com 15 vitórias, 13 empates e 20 derrotas, tendo 40,2% de aproveitamento.