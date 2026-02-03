Clayton Silva não se firmou no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 03/02/2026 16:31

Rio - O centroavante Clayton é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia. Com passagem pelo Vasco, o jogador estava no Rio Ave, de Portugal, e acertou com o clube grego para a sequência da temporada 2025/26. A negociação foi fechada em 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões).

Segundo o jornalista Emerson Rocha, do canal 'Atenção Vascaínos', o Vasco tem direito a 20% do valor da venda e receberá cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões). Ambos os clubes envolvidos no negócio pertencem a rede do empresário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, da Inglaterra.

No ano passado, Evangelos Marinakis chegou a demonstrar interesse em investir na SAF do Vasco e assinou um acordo de confidencialidade, mas as tratativas não avançaram. Clayton defendeu o Cruz-Maltino em 2024, mas atuou apenas em oito jogos e não marcou gols.

Em uma temporada e meia no futebol português, Clayton apresentou números expressivos. O jogador atuou em 56 partidas pelo Rio Ave, marcou 28 gols e distribuiu oito assistências. Na última temporada, foram 18 gols e quatro assistências em 37 jogos. Já na atual, foram 10 gols e quatro assistências em 19 partidas.

Revelado no Lajeadense, Clayton teve passagens por diversos clubes brasileiros como Juventude, Guarany de Sobral, Globo, Vila Nova e Coritiba, antes de chegar ao Vasco. Ele também defendeu o Casa Pia, de Portugal, antes do Rio Ave.