João Pedro Lecce em ação pelo VascoReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 20:30

Rio - O Levante, da Espanha, oficializou a contratação do goleiro João Pedro Lecce, revelado nas categorias de base do Vasco da Gama. Segundo informações do jornalista Emerson Rocha, do canal 'Atenção Vascaínos', o jovem será integrado ao time B do clube espanhol.



A trajetória de Lecce em São Januário começou cedo. O jogador chegou ao Gigante da Colina em 2014, com apenas nove anos de idade e ficou cerca de dez anos no clube. O arqueiro, inclusive, teve seu contrato renovado em novembro de 2023, com uma multa rescisória expressiva de 40 milhões de euros (R$ 247 milhões), mas rescindiu no início de 2025.



No entanto, após deixar o clube carioca e passar pelo América-MG, o jovem inicia um novo ciclo na Europa. A ida para o Levante representa o primeiro desafio internacional de sua carreira.



Com 1,85m de altura, o goleiro é descrito pela imprensa espanhola como um atleta de grande envergadura, destacando-se pela agilidade nos reflexos e pela eficiência no jogo aéreo. Curiosamente, João Pedro Lecce entra para a história do Levante como o primeiro brasileiro a defender a meta do clube.