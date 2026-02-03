Ronald Araújo comemorando gol pelo Barcelona - Foto: Reprodução

Publicado 03/02/2026 19:14

Desta vez a zebra não deu as caras e o Barcelona, atual campeão, está nas semifinais da Copa do Rei. O clube catalão visitou o surpreendente e animado Albacete, algoz do Real Madrid na fase anterior, e confirmou o seu favoritismo, garantindo a classificação com triunfo por 2 a 1.



Destaque para Lamine Yamal, autor do gol que abriu caminho para o triunfo e de boas jogadas individuais - arriscou até pedaladas A estrela da seleção espanhola foi provocada pelos torcedores do Albacete o tempo todo e respondeu da melhor maneira. Celebrou o seu gol fazendo pose às arquibancadas. De volta à equipe titular após se recuperar de lesão, Ronald Araújo também deixou sua marca, com Javi Moreno anotando o de honra já no fim.

Hansi Flick admitiu na véspera do jogo que não seria fácil encontrar um substituto para o brasileiro Raphinha, machucado. Mas optou pelo óbvio, utilizando Rashford, que já havia entrado em seu lugar no fim de semana após a lesão muscular.



O treinador também optou pela utilização de escalação mista, mesmo ciente que o Albacete desbancou o rival Real Madrid na rodada anterior após os merengues optarem por time alternativo e levarem 3 a 2.



Rashford formou o trio ofensivo com o jovem Lamine Yamal e o experiente Lewandowski, com Dani Olmo na missão de servi-los. Os laterais Balde e Koundé ganharam descanso, iniciando no banco, assim como Fermín e Ferran Torres.



