João Pedro é atacante do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 03/02/2026 18:20

Rio - O atacante João Pedro, de 24 anos, foi o grande destaque do Chelsea na conquista do Mundial de Clubes. Depois do começo avassalador, o brasileiro passou por oscilações naturais no novo clube. Em alta novamente, o atacante afirmou que escolheu defender a equipe londrina pensando na Copa do Mundo.

"Um dos meus objetivos, claro, é estar na Copa do Mundo. A minha saída do Brighton foi referente a isso, porque eu conversei com meus representantes e falei para eles que eu estava preparado para dar um passo maior, que eu indo para um clube maior seria mais visto, e minhas chances aumentariam. Então nesse ano para mim, claro, um dos meus objetivos é ajudar o Chelsea a conquistar tudo que a gente estiver disputando, mas acredito que o meu objetivo maior é estar na Copa do Mundo", disse em entrevista ao "GE".

No total, João Pedro entrou em campo em 35 jogos, anotou 15 gols e deu cinco assistências pelo Chelsea. Ele anotou quatro nas últimas três partidas pelos Blues. O atacante abordou sua relação com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

"Então, minha primeira convocação com ele foi aquela no Rio, contra o Chile. Conversando ali, ele demonstrou o que ele queria que eu fizesse dentro de campo, e já era muito parecido com o que eu vinha fazendo no Brighton e agora no Chelsea. Tive algumas conversas também não só com ele, mas também com o auxiliar dele, o Paul (Clement), que é um cara que já trabalhou no Chelsea também, que é inglês, com quem tenho mais liberdade. Acredito que está muito notório, no meu ponto de vista, o que eles procuram. E eu procuro dar o meu melhor em cada jogo que eu tenho aqui com a camisa do Chelsea para poder demonstrar aquilo que eles esperam não só de mim, mas de um atacante da seleção brasileira", concluiu.