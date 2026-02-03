João Pedro é atacante do ChelseaDivulgação / Chelsea
Em alta no Chelsea, João Pedro afirma que mudou de clube pensando na Copa do Mundo
Atacante fez 15 gols em 35 partidas pelos Blues
Ex-Flamengo, Michael estreia com gol em vitória do Al-Ula
Atacante abriu o placar no duelo com o Al-Arabi, pela Segunda Divisão da Arábia Saudita
Romário torce por Neymar na Copa: 'Sem ele, a Seleção passa a ser mais uma'
Baixinho vê o Brasil abaixo de equipes na disputa do Mundial
Ex-Fluminense sofre lesão no joelho esquerdo e vira desfalque no Brasileirão
Exames apontam ruptura do ligamento colateral medial, e volante vira preocupação no Atlético-MG
Botafogo aguarda valores da venda de Marlon Freitas nos próximos dias
Clube deve receber parcelas da negociação com o Palmeiras em breve
Fluminense encaminha renovação de joia da base
Atacante da geração 2007 de Xerém amplia vínculo até 2030
