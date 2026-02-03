América do México anunciou Raphael Veiga - Divulgação / América do México

Publicado 03/02/2026 13:45

Rio - O América do México anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Raphael Veiga, de 30 anos. O jogador será emprestado até o fim do ano, sem custos, mas com o clube da América do Norte sendo responsável por pagar 100% dos salários do atleta.

A operação é por empréstimo com opção de compra no valor de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões na atual cotação). Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028.

O meia é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols — à frente de Dudu, que soma 88. Além disso, integra o top 10 de jogadores mais vitoriosos da história recente do clube, com 10 títulos conquistados, ao lado de Luan, Zé Rafael, Rony e do ex-volante Dudu (Olegário Tolói de Oliveira). Com a camisa 23, ele também é o atleta que mais disputou decisões e o maior goleador do Palmeiras em finais.

Revelado pelo Coritiba, Raphael Veia chegou ao Palmeiras em 2017, depois de não se destacar, foi emprestado ao Athletico-PR e teve uma ótima passagem pelo Furacão. Voltou ao Verdão em 2019 para fazer história.