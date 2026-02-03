América do México anunciou Raphael VeigaDivulgação / América do México
Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga é anunciado pelo América do México
Jogador, de 30 anos, ficará emprestado até o fim do ano
