Rose Bowl Stadium é o favorito para receber as partidas finais na Olimpíada de Los AngelesDivulgação / X @RoseBowlStadium
Saiba quais serão as cidades-sede do futebol nos Jogos Olímpicos de 2028
Torneio será disputado em vários lugares dos Estados Unidos, incluindo Nova York
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
Arsenal vence Chelsea e garante vaga na final da Copa da Liga Inglesa após seis anos
Havertz marcou o gol da vitória no último lance da partida
Newell's Old Boys planeja contratar Messi por seis meses em 2027
Atacante, de 38 anos, tem contrato com o Inter Miami
Barcelona vence Albacete e avança às semifinais da Copa do Rei
Lamine Yamal abre o placar, Araújo amplia, e catalães confirmam favoritismo fora de casa
Fluminense acerta empréstimo de promessa para clube dos Estados Unidos
Volante atuará pela segunda equipe do Houston Dynamo
