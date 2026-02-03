Gustavo Dohmann em treino pelo FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Rio - O Houston Dynamo, dos Estados Unidos, oficializou a contratação do volante Gustavo Dohmann, jovem talento das categorias de base do Fluminense. O meio-campista, de 20 anos, chega ao clube através de um empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra definitiva ao término do vínculo.
Inicialmente, o jogador atuará no Houston Dynamo 2, que disputa a MLS Next Pro. A competição funciona como uma liga de desenvolvimento, focada principalmente em jovens atletas. A ideia do Fluminense é dar rodagem ao volante, que está prestes a completar 21 anos e não poderá atuar no sub-20.
Embora tenha sido tratado como uma das grandes joias de Xerém nos últimos anos, Dohmann teve a sua trajetória prejudicada por questões físicas, onde viveu altos e baixos. Recentemente, foi chamado por Carlo Ancelotti para completar o treino da seleção brasileira.
Em Houston, o jovem será companheiro do defensor Felipe Andrade, outra promessa tricolor que trilhou um caminho parecido. Ele também iniciou sua trajetória na equipe de desenvolvimento antes de ser integrado ao grupo principal da equipe.
Gustavo Dohmann começou a carreira nas quadras do Petropolitano-RJ, e foi para o Fluminense após um convite para treinar no clube. O meio-campista realizou a transição aos gramados e construiu uma história de quase uma década em Xerém.