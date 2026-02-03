Hércules ao lado de companheiros em treino do FluLucas Merçon / Fluminense
Soteldo e Hércules voltam a treinar com o grupo e ficam perto de retorno ao Fluminense
Jogadores se lesionaram no ano passado durante semifinal da Copa do Brasil
Fluminense aumenta valor à vista e se aproxima de acordo por Bouanga
Tricolor está otimista pela contratação do atacante
Fluminense acerta empréstimo de promessa para clube dos Estados Unidos
Volante atuará pela segunda equipe do Houston Dynamo
Fluminense encaminha renovação de joia da base
Atacante da geração 2007 de Xerém amplia vínculo até 2030
Fluminense pode conquistar a Taça Guanabara pela terceira vez nos últimos cinco anos
Desde 2020, troféu ficou nas mãos da dupla Fla-Flu
Fluminense trata Martinelli como inegociável e aposta em convocação para a Seleção
Volante é considerado peça-chave no elenco e pode ser ainda mais valorizado
