Hércules ao lado de companheiros em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/02/2026 16:40

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia nesta terça-feira. O volante Hércules e o atacante Yeferson Soteldo participaram do treino ao lado dos seus companheiros. No entanto, ainda não existe uma previsão de quando eles vão voltar a atuar.

Eles se lesionaram no fim do ano passado, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Os dois sofreram lesões na coxa esquerda. Hércules teve uma contusão no músculo adutor e Soteldo teve detectada uma lesão no músculo anterior. Eles não entraram em campo pelo Fluminense em 2026.

O volante foi peça importante no Fluminense na temporada passada, entrando em campo em 68 jogos, anotando cinco gols e dando duas assistências. Contratado no meio do ano, Soteldo alternou atuações irregulares e contusões a inda busca afirmação no clube.

O Fluminense volta a jogar nesta quinta-feira contra o Bahia, em Salvador. Depois, o Tricolor encerra sua campanha na Taça Guanabara contra o Marica neste domingo.