Jogadoras se preparam para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil - Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 03/02/2026 13:31

A seleção feminina do Brasil, que será anfitriã da Copa do Mundo de 2027, fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México em fevereiro e março, anunciou a CBF nesta segunda-feira (2).

Esses serão os primeiros testes do ano para a Seleção do técnico Arthur Elias, que busca seu primeiro título mundial.

"Vamos enfrentar seleções que estão em franco crescimento no futebol feminino, com modelos diferentes de jogo", disse a coordenadora de Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré.

Para Gambaré, esses três amistosos "são importantes no planejamento e no processo de preparação da seleção brasileira para este ano e também visando à Copa do Mundo de 2027".

O Brasil enfrentará a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, no estádio Alejandro Morena Soto, em Alajuela. Depois, em 4 de março, joga contra a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, três dias antes de enfrentar o México, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Em abril, a seleção brasileira também vai disputar em casa o torneio Fifa Series com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.