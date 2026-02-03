Williams apresentou o modelo FW48 que ainda não foi para a pista - Divulgação

Publicado 03/02/2026 13:09

A Williams apresentou o carro que disputará a temporada 2026 da Fórmula 1 , mas o lançamento nesta terça-feira (3) mantém sinais de alerta. O FW48 foi revelado em um vídeo divulgado na internet, após a equipe abandonar o evento presencial planejado, em função de atrasos no cronograma de desenvolvimento.

A equipe inglesa foi a única que não participou da primeira semana de testes, em Barcelona, no fim de janeiro. O atraso na entrega teve origem em questões estruturais. O chassi inicialmente não foi aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o que obrigou a equipe a realizar ajustes no projeto.



Somente após as modificações o carro da Williams recebeu a homologação para ir à pista, o que deve acontecer nas atividade de fevereiro, no Bahrein, com os pilotos Carlos Sainz e Alexander Albon.



Além das questões técnicas por causa do novo regulamento, o FW48 apresenta pequenas alterações estéticas em relação ao modelo de 2025. A Williams incorporou um tom mais claro de azul nas laterais, assim como detalhes em preto, vermelho e branco inspirados em carros históricos da escuderia.





