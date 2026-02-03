Fernanda Maia é locutora do Estádio Nilton Santos - Divulgação

Fernanda Maia é locutora do Estádio Nilton SantosDivulgação

Publicado 03/02/2026 13:10





Leia mais: Léo Linck se destaca contra Fluminense e mantém disputa por titularidade no gol do Botafogo Rio - Voz oficial do Estádio Nilton Santos e botafoguense, Fernanda Maia afirmou que foi difícil anunciar a entrada de Savarino pelo Fluminense no último domingo (1º), em clássico pelo Campeonato Carioca, e fez piada com a situação. Em campo, o Tricolor venceu o Glorioso por 1 a 0, com gol de John Kennedy.

"Você sabe que eu quase fui demitida, né? Meu ex-baixinho levantou do banco do Fluminense e ia entrar no jogo. Aí eu falei na cabine: ‘Não vou anunciar que o Savarino vai entrar’. Disseram: ‘Fernanda, você tem que anunciar’. E eu respondi: ‘Não vou, me demita! Não vou falar o nome dele no meu microfone, ele vestindo essa camisa aí!'", contou, no 'SBT Sports Rio'.

Em tom de brincadeira, Fernanda Maia disse que quem falou foi uma dublê: "Sai 99 John Kennedy, entra 11 Savarino". O venezuelano foi acionado no segundo tempo e finalizou duas vezes com perigo.



"Se vocês soubessem o quanto eu ainda estou machucada, não fariam isso comigo… É aquelecarroque você vende para o vizinho, aí você vai na garagem e está toda hora aquela porcaria daquele carro lá. E quando ele sai junto contigo e entra no carro? Melhor ficar endividada mesmo e que se dane! Eu já estou mesmo, né? Eu já estou, então mais um, menos um… Deixa o menino lá", concluiu a jornalista.