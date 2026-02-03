Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 03/02/2026 17:13

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 40 anos, que vive uma situação de conflito no Al-Nassr, da Arábia Saudita, pode deixar a equipe saudita e reeditar a rivalidade com Lionel Messi nos Estados Unidos. As informações são do jornal português "Record".

O vínculo do craque com a equipe saudita vai até junho de 2027. A multa é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões). Além de propostas da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo está na mira de clubes de Portugal.

Cristiano Ronaldo não entrou em campo pelo Al-Nassr na última partida da equipe contra o Al-Riyadh, na última segunda-feira. O atleta estaria contestando a falta de aportes na equipe pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Segundo o veículo de comunicação, CR7 aponta que o Fundo estaria priorizando outros clubes no país.

A situação tem irritado o português, que estaria avaliando deixar o futebol saudita. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi viveram uma grande rivalidade no futebol espanhol de 2009 a 2018, quando os dois defendiam Real Madrid e Barcelona, respectivamente.