Romário é colunista do Jornal O DIADivulgação

Publicado 03/02/2026 17:50

Rio - Destaque da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994, nos Estados Unidos, Romário acredita que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 é fundamental para o objetivo do Brasil. Na opinião, sem o camisa 10, o time de Ancelotti perde a força.

"A ausência do Neymar com certeza para o Brasil é muito ruim. O hexa com certeza vai ficar mais longe. Vamos torcer para que ele esteja fisicamente bem, que dê o máximo que ele puder. Não sei se vai conseguir estar sem, mas se o Neymar estiver setenta por cento já está bom, já ajuda, já faz a diferença. E sem o Neymar, a Seleção passa a ser infelizmente mais uma seleção qualquer", disse em entrevista à revista "Veja".

Romário entende que o Brasil tecnicamente está atrás de algumas seleções, que ele acreditam que são as favoritas ao título da Copa do Mundo.

"Como qualquer brasileiro, tenho bastante esperança. Mas tecnicamente falando, nossa seleção hoje é muito inferior a umas quatro, cinco grandes que a gente tem por aí, tipo Argentina, Espanha, Portugal, França. Não sei se vai dar realmente tempo do Brasil montar uma seleção que chegue nos Estados Unidos em julho para ser campeã, mas a gente vai continuar torcendo", concluiu.