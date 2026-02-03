Troféu da LibertadoresVítor Silva/Botafogo
Os dois times brasileiros que disputam a Pré-Libertadores, o Bahia e o Botafogo, jogam a partir da segunda fase. O clube baiano irá enfrentar o O’Higgins-CHI. O primeiro embate entre eles está marcado para o dia 18 de fevereiro, no Chile, às 19 horas (de Brasília).
Já o Botafogo pegará o Nacional Potosí-BOL. A equipe carioca também estreia no dia 18 de fevereiro, fora de casa, a partir das 21h30 (de Brasília).
Apenas quatro times irão sobreviver na fase preliminar da Copa Libertadores e avançar para a etapa de grupos. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras são os clubes do Brasil já assegurados na fase de grupos do torneio continental.
A etapa de grupos da Libertadores 2026 começa no dia 7 de abril, com o sorteio sendo realizado uma semana depois do último duelo da terceira fase, no dia 18 de março.
