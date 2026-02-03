Troféu da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2026 15:30

Rio- A Copa Libertadores da América tem o pontapé inicial nesta terça-feira, 3. Seis equipes disputam a primeira etapa do torneio, de olho em três vagas na segunda fase da competição continental.

O primeiro jogo desta edição da Libertadores será entre The Strongest-BOL e Deportivo Táchira-VEN, nesta terça, às 21h30 (de Brasília), em La Paz. O duelo de volta entre as equipes ocorre no dia 10 de fevereiro.

Os outros confrontos de ida da primeira fase também ocorrem nesta semana. Na quarta-feira, 4, o 2 de Mayo-PAR recebe o Alianza Lima-PER, às 21h30 (de Brasília). Na quinta-feira, 5, o Juventud-URU joga em casa contra a Universidad de Quito-EQU, às 21h30 (de Brasília). As partidas de volta estão agendadas para a próxima semana.



Os dois times brasileiros que disputam a Pré-Libertadores, o Bahia e o Botafogo, jogam a partir da segunda fase. O clube baiano irá enfrentar o O’Higgins-CHI. O primeiro embate entre eles está marcado para o dia 18 de fevereiro, no Chile, às 19 horas (de Brasília).



Já o Botafogo pegará o Nacional Potosí-BOL. A equipe carioca também estreia no dia 18 de fevereiro, fora de casa, a partir das 21h30 (de Brasília).



Apenas quatro times irão sobreviver na fase preliminar da Copa Libertadores e avançar para a etapa de grupos. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras são os clubes do Brasil já assegurados na fase de grupos do torneio continental.



A etapa de grupos da Libertadores 2026 começa no dia 7 de abril, com o sorteio sendo realizado uma semana depois do último duelo da terceira fase, no dia 18 de março.