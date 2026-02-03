Alexsander em campo em treino do Atlético-MG - Daniela Veiga / Atlético

Publicado 03/02/2026 15:08 | Atualizado 03/02/2026 15:15

Minas Gerais - O volante Alexsander se tornou a mais recente baixa no Atlético-MG. O jogador foi submetido a exames de imagem nesta terça-feira e teve constatada uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

A informação foi confirmada por meio de nota nas redes sociais do clube. No comunicado, o departamento médico vai adotar um tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico. O tempo estimado de retorno do atleta não foi divulgado.

O lance que ocasionou a lesão aconteceu na partida diante do Pouso Alegre, no último sábado, pelo Campeonato Mineiro, em partida que o time atleticano venceu por 3 a 1. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o atleta ficou com o pé preso no gramado e teve de deixar a partida de maca.

Além de Alexsander, atualmente o técnico argentino Jorge Sampaoli vem utilizando Alan Franco e Igor Gomes como volantes na equipe. Ele tem ainda Patrick (que ainda não atuou na temporada) como uma terceira opção.



Depois de estrear com um empate de 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV, o time mineiro volta a campo nesta quarta-feira, e busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa. O desafio vai ser contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.