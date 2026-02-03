Xabi Alonso não resistiu à pressão por resultados e a insatisfação de jogadores no Real MadridJavier Soriano / AFP
Demitido do Real Madrid, Xabi Alonso pode substituir Guardiola no City
Técnico espanhol é um dos três nomes apontados para assumir o time inglês
Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga é anunciado pelo América do México
Jogador, de 30 anos, ficará emprestado até o fim do ano
Seleção feminina conhece primeiros adversários de 2026
Amarelinha fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México, em fevereiro e março
Fernanda Maia brinca sobre 'anunciar' Savarino pelo Fluminense: 'Quase fui demitida'
Botafoguense, jornalista é a voz oficial do Estádio Nilton Santos
Williams apresenta carro após perder primeira semana de testes; veja fotos
Equipe muda planos e convive com incertezas antes do início da temporada de Fórmula 1
Vasco confia em rápida evolução de Hinestroza e Brenner
Atacantes estrearam em empate com o Madureira
