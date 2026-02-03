Pep Guardiola é treinador do Manchester CityAFP
"Estou um pouco triste e chateado porque, em termos de gastos nos últimos cinco anos, estamos em sétimo lugar na Premier League. Quero ser o primeiro! Não entendo por que o clube não gasta mais dinheiro. Isso me deixa um pouco mais irritado com eles", ironizou Guardiola em entrevista coletiva.
Em uma década à frente dos 'Citizens', Guardiola conquistou seis títulos do Campeonato Inglês (2018 e 2019, e de 2021 a 2024), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, além da Liga dos Campeões e da Supercopa da Uefa em 2023.
"Ganhamos no passado porque investimos muito, então agora seis times precisam ganhar a Premier League, a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra, porque investiram mais nos últimos cinco anos", ressaltou Guardiola, afirmando que estava se baseando em "fatos" e não em "opiniões".
"Boa sorte às seis equipes que estão na nossa frente em gastos nos últimos cinco anos, vamos lá! Estou esperando", concluiu.
Vice-líder da Premier League após 24 rodadas, o Manchester City ainda está na disputa da Liga dos Campeões (oitavas de final), da Copa da Inglaterra (4ª rodada) e na semifinal da Copa da Liga, com o jogo de volta na quarta-feira contra o Newcastle (venceu por 2 a 0 na ida).
