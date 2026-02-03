Torcida da Inter de Milão leva punição - Reprodução / X @JuventusFC

Itália - A torcida da Inter de Milão está proibida de frequentar as arquibancadas nas partidas fora de casa. O motivo da decisão foi o ataque ao goleiro da Cremonese, no último domingo (1º). Durante o segundo tempo da partida, os visitantes lançaram um rojão que acertou Emil Audero. Assim, foram punidos até o dia 23 de março.

Ao todo, três jogos pelo Campeonato Italiano serão afetados. Os confrontos pela Liga dos Campeões não entram na condenação.



O clássico com o Milan, marcado para 8 de março, é outra exceção. O argumento é que os torcedores não terão que se deslocar.

Os jogos que serão afetados

- Sassuolo x Inter de Milão - 08/02/2026

- Lecce x Inter de Milão - 21/02/2026

- Fiorentina x Inter de Milão - 22/03/2026

Confira a decisão tomada pelo Ministro do Interior:

"Na sequência dos graves distúrbios, o Ministro do Interior decretou a proibição de viagens para torcedores da Inter de Milão até 23 de março de 2026, bem como a proibição da venda de ingressos para as mesmas partidas a residentes da Lombardia. A medida visa garantir a ordem e a segurança públicas e prevenir a repetição de incidentes que possam comprometer o bom funcionamento dos eventos esportivos".