Itália - A torcida da Inter de Milão está proibida de frequentar as arquibancadas nas partidas fora de casa. O motivo da decisão foi o ataque ao goleiro da Cremonese, no último domingo (1º). Durante o segundo tempo da partida, os visitantes lançaram um rojão que acertou Emil Audero. Assim, foram punidos até o dia 23 de março.
- Sassuolo x Inter de Milão - 08/02/2026 - Lecce x Inter de Milão - 21/02/2026 - Fiorentina x Inter de Milão - 22/03/2026
Confira a decisão tomada pelo Ministro do Interior:
"Na sequência dos graves distúrbios, o Ministro do Interior decretou a proibição de viagens para torcedores da Inter de Milão até 23 de março de 2026, bem como a proibição da venda de ingressos para as mesmas partidas a residentes da Lombardia. A medida visa garantir a ordem e a segurança públicas e prevenir a repetição de incidentes que possam comprometer o bom funcionamento dos eventos esportivos".
