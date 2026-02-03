Botafogo deve pagar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) para tirar Di Cesare do futebol argentinoLuis Robayo / AFP
Botafogo alcança acordo com o Racing e avança para contratar Di Cesare
Chegada do zagueiro ao Glorioso só depende do fim do transfer ban
Botafogo aguarda valores da venda de Marlon Freitas nos próximos dias
Clube deve receber parcelas da negociação com o Palmeiras em breve
Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Grêmio
Jogo será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Sem jogar no Botafogo, Villalba não consegue transferência para o Valencia
Atacante aguarda fim do transfer ban para ser regularizado, mas busca outras opções
Léo Linck se destaca contra Fluminense e mantém disputa por titularidade no gol do Botafogo
Martín Anselmi destacou competição saudável entre o jogador e Neto pela posição
Com elenco curto, Bastos agrada e se torna mais uma opção no Botafogo
Zagueiro foi titular e atuou por 90 minutos diante do Fluminense, no Nilton Santos
