Rio - O Botafogo avançou para contratar Di Cesare, do Racing. Os clubes já alcançaram um acordo e, agora, o Glorioso aguarda o fim do transfer ban para selar a chegada do zagueiro argentino. Caso tudo dê certo, a transação deve ser fechada em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). As informações são do site 'ge'.
O clube carioca está impedido de registrar reforços desde dezembro do ano passado, por dívida de 21 milhões de dólares (R$ 109,8 milhões) pela compra de Thiago Almada ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Dono da SAF alvinegra, John Textor prometeu a entrada de 50 milhões de dólares (R$ 261,4 milhões) nos próximos dias para resolver o problema. 
Além do defensor, outro jogador está em compasso de espera: Cristian Medina, do Estudiantes. O Botafogo também tem tudo acertado e depende do término da punição na Fifa para oficializar o negócio pelo meio-campista.
A contratação de um zagueiro é uma das prioridades do Glorioso nesta janela de transferências. Atualmente, Martín Anselmi conta somente com Barboza e Bastos à disposição. O técnico tem improvisado no setor - Marçal, Mateo Ponte e Newton já jogaram por ali. Di Cesare chegaria justamente para suprir essa carência. 