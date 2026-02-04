Fluminense tem cláusula de preferência na compra de Jhon Arias, do WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton
O clube paulista ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) para contratar o meia-atacante. Caso os cariocas não igualem os valores, o colombiano terá caminho livre.
Jhon Arias se tornou ídolo do Fluminense depois de ser um dos protagonistas da conquista da Libertadores da América, em 2023. Além disso, acumulou bons números pelo Tricolor: fez 47 gols e deu 55 assistências em 230 jogos. Ao todo, ergueu seis taças.
O meia-atacante chamou a atenção do Wolverhampton após o Mundial de Clubes, em meados do ano passado. O sonho de disputar a Premier League fez com que ele fosse vendido por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 142 milhões, à época).
No entanto, por lá, o colombiano marcou apenas dois gols e deu uma assistência em 26 jogos, 17 como titular. O clube inglês, inclusive, é o lanterna isolado da competição.
