Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 18/01/2026 11:45

Rio - O possível retorno de Nino ao futebol brasileiro ganhou novos capítulos. O Palmeiras chegou a um acordo pessoal com o zagueiro do Zenit e agora tenta avançar nas conversas com o clube russo para viabilizar a liberação do atleta de 28 anos ainda nesta janela de transferências. A informação foi divulgada pela ESPN neste sábado (18).

Ex-Fluminense, Nino é a prioridade do Verdão para reforçar o setor defensivo. O Zenit até aceita negociar o jogador, mas pede cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões). No entanto, o clube russo ainda prefere seguir contando com o brasileiro e faz jogo duro



Caso a negociação não avance, o Palmeiras já monitora outras opções para a zaga. Joaquim, do Tigres-MEX, e Igor Julio, do West Ham, estão no radar do clube paulista.

Com a camisa do Fluminense, Nino conquistou os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023 e a Libertadores de 2023. No ano seguinte, deixou o clube para atuar no Zenit, que oficializou sua contratação em janeiro de 2024.



Em meados de 2025, o Tricolor tentou o retorno do zagueiro. Após um sorteio da Copa do Brasil, em agosto, Mattheus Montenegro, então vice-presidente geral do Flu, revelou que o clube russo não aceitou liberá-lo.