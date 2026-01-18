Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit
Ex-Fluminense, Nino é a prioridade do Verdão para reforçar o setor defensivo. O Zenit até aceita negociar o jogador, mas pede cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões). No entanto, o clube russo ainda prefere seguir contando com o brasileiro e faz jogo duro
Caso a negociação não avance, o Palmeiras já monitora outras opções para a zaga. Joaquim, do Tigres-MEX, e Igor Julio, do West Ham, estão no radar do clube paulista.
Com a camisa do Fluminense, Nino conquistou os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023 e a Libertadores de 2023. No ano seguinte, deixou o clube para atuar no Zenit, que oficializou sua contratação em janeiro de 2024.
Em meados de 2025, o Tricolor tentou o retorno do zagueiro. Após um sorteio da Copa do Brasil, em agosto, Mattheus Montenegro, então vice-presidente geral do Flu, revelou que o clube russo não aceitou liberá-lo.
