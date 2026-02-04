Arias joga pelo WolverhamptonDivulgação/ Wolverhampton
Além de tentar convencer o Wolverhampton de topar os valores oferecidos por Arias, o Fluminense também trabalha em outras frentes, mas fazer o colombiano recusar claramente a proposta do Palmeiras e o Tricolor ganhar mais tempo para negociar com o clube inglês.
Com a tentativa do Fluminense de repatriar Jhon Arias, as negociações entre o clube carioca e o atacante Bouanga, do Los Angeles FC, esfriaram. O Tricolor ofereceu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões), aceitos pela equipe norte-americana. As partes estavam discutindo a forma de pagamento.
Jhon Arias se tornou ídolo do Fluminense após ser um dos protagonistas da conquista da Libertadores de 2023. Pelo Tricolor, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências em 230 jogos, além de conquistar seis títulos.
No futebol inglês, porém, o colombiano marcou apenas dois gols e deu uma assistência em 26 jogos, 17 como titular. O Wolverhampton, inclusive, é o lanterna isolado da competição.
