Publicado 04/02/2026 16:10

Rio - A situação envolvendo o futuro de Jhon Arias segue indefinida. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o colombiano, de 28 anos, deseja ouvir o Fluminense e prioriza o clube carioca. Ele teria entendido que voltar ao Brasil neste momento é importante para garantir sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção do seu país.

O plano do Tricolor não é necessariamente igualar o valor oferecido pelo Palmeiras, e sim chegar a cifras próximas, contando que a vontade do atleta de retornar ao Fluminense prevaleça. O clube paulista ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões).

Além de tentar convencer o Wolverhampton de topar os valores oferecidos por Arias, o Fluminense também trabalha em outras frentes, mas fazer o colombiano recusar claramente a proposta do Palmeiras e o Tricolor ganhar mais tempo para negociar com o clube inglês.



Com a tentativa do Fluminense de repatriar Jhon Arias, as negociações entre o clube carioca e o atacante Bouanga, do Los Angeles FC, esfriaram. O Tricolor ofereceu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões), aceitos pela equipe norte-americana. As partes estavam discutindo a forma de pagamento.



Jhon Arias se tornou ídolo do Fluminense após ser um dos protagonistas da conquista da Libertadores de 2023. Pelo Tricolor, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências em 230 jogos, além de conquistar seis títulos.

O meia-atacante chamou a atenção do Wolverhampton após o Mundial de Clubes, em meados do ano passado. O sonho de disputar a Premier League levou à venda por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões, à época).



No futebol inglês, porém, o colombiano marcou apenas dois gols e deu uma assistência em 26 jogos, 17 como titular. O Wolverhampton, inclusive, é o lanterna isolado da competição.