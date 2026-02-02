Publicado 02/02/2026 00:00

Besiktas, da Turquia, manifestou interesse na contratação de Martinelli, do Fluminense. A tendência é que a equipe realize uma proposta oficial nos próximos dias. No entanto, o Tricolor não pretende negociar o volante de 24 anos nesta janela de transferências, segundo a ESPN .

A equipe turca já havia realizado uma sondagem pelo volante na última segunda-feira, mas as conversas não avançaram por falta de interesse da diretoria tricolor. A expectativa do Fluminense é pensar em um possível negócio apenas no meio do ano, na janela de transferências de junho.

Pela visão da diretoria, Martinelli representa hoje um dos pilares do elenco, tanto pelo desempenho esportivo quanto pelo valor de mercado. O clube entende que o volante ainda tem margem para crescimento técnico e financeiro, especialmente com maior exposição em competições importantes ao longo do ano, o que reforça a estratégia de mantê-lo no grupo e só abrir discussão por uma possível negociação em um momento mais favorável.

No atual elenco, Martinelli é visto como peça fundamental no time do técnico Luís Zubeldía. A diretoria do Tricolor avalia que o jogador pode se valorizar ainda mais no começo do ano. Recentemente, o jogador esteve presente na lista de pré-convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli participou de quatro títulos pelo clube. Ele conquistou a Libertadores, em 2023, a Recopa Sul-Americana no mesmo ano, além de ter sido bicampeão estadual (2022 e 2023). Na última temporada, o volante entrou em campo em 63 jogos, anotou seis gols e deu três assistências pelo Flu.

Quem também desperta interesse no mercado é Everaldo. O atacante está na mira do Athletico-PR, que planeja iniciar negociações com o Tricolor nos próximos dias. A expectativa do clube paranaense é contratar um centroavante para disputar posição com Kevin Viveros. No entanto, o Flu só aceita negociá-lo após contratar um novo camisa 9. Recentemente, o clube negociou a saída de Lelê para o Pafos, do Chipre, e perdeu mais um jogador da posição.