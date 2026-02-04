Porto Alegre - Em busca de mais uma vitória sob o comando de Martín Anselmi, o Botafogo visita o Grêmio nesta quarta-feira (4). O confronto será às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir?
A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Grêmio?
Sob o comando de Luís Castro, velho conhecido do Botafogo, o Grêmio ainda busca se adaptar ao estilo do técnico português. Neste momento, vive jejum de três jogos: perdeu para Internacional (Gaúcho) e Fluminense (Brasileiro), e empatou com o Juventude (Gaúcho).
A grande novidade no Tricolor Gaúcho pode ser Monsalve, no meio-campo. Por outro lado, Kannemann, Cristaldo e Cuéllar estão fora do duelo.
Como chega o Botafogo?
Em um início de trabalho animador de Martín Anselmi, o Botafogo espera conquistar mais uma vitória para manter a ponta da tabela. Na rodada de abertura, goleou o Cruzeiro por 4 a 0, no Nilton Santos. Já no domingo (1º), foi a campo com time misto e perdeu para o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.
O Glorioso terá um desfalque de peso: Marçal, que lesionou o joelho direito justamente no clássico com o Tricolor e não foi nem sequer relacionado.
Ficha técnica
Grêmio x Botafogo
Data e hora: 04/02/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
GRÊMIO: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Willian ou Edenilson) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.
BOTAFOGO: Neto (Léo Linck); Mateo Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.