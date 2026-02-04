Danilo é um dos destaques do Botafogo neste início de temporadaVítor Silva/Botafogo
Palmeiras deseja contratar Danilo, mas Botafogo não pretende liberar
Mesmo com problemas financeiros, Alvinegro vê o jogador como peça importante
Arthur Cabral celebra primeiro gol, minimiza erros e pede paciência com Anselmi
Centroavante marcou pela primeira vez na temporada na derrota diante do Grêmio
Botafogo sofre apagão no segundo tempo e é goleado pelo Grêmio no Brasileirão
Alvinegro saiu na frente do placar e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, mas sofreu quatro gols na etapa final
Palmeiras deseja contratar Danilo, mas Botafogo não pretende liberar
Mesmo com problemas financeiros, Alvinegro vê o jogador como peça importante
Clube social e Textor chegam a acordo por aporte no Botafogo
Investimento, avaliado em cerca de R$ 150 milhões, deve ser usado para derrubar o transfer ban
Com estiramento no joelho direito, Marçal faz exames médicos no Botafogo
Veterano deixou o clássico contra o Fluminense de muletas
Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.