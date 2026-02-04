Danilo é um dos destaques do Botafogo neste início de temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2026 18:00

Rio - O Palmeiras segue a todo vapor no mercado de transferências. Além do disputar as contratações de Nino e Arias com o Fluminense, o Alviverde também tem interesse na contratação de Danilo, do Botafogo. O Alviverde já fez uma sondagem, mas ainda não há uma proposta na mesa, de acordo com o "ge".

O Botafogo deve fazer jogo duro para liberar o volante. Contratado em julho do ano passado, Danilo custou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Na época, se tornou o jogador mais caro da história do clube carioca. Por isso, o Palmeiras avalia a melhor forma de negociar.

Danilo é considerado um dos jogadores mais importantes do Botafogo. Apesar disso, o Glorioso não descarta negociá-lo. Isso ficou bem perto de acontecer em janeiro por causa de dívidas trabalhistas. O jogador tinha três meses de direitos de imagem atrasados, além de não ter recebido nenhuma das parcela do FGTS.

Recentemente, Danilo quase saiu em negociação com o Nottingham Forest por 19 milhões de euros. O Botafogo ainda não pagou pela compra do jogador junto ao clube inglês. Porém, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu "todos os atos relativos a vendas e negociação de ativos" da SAF do Glorioso.

Revelado pelo Palmeiras, Danilo fez 141 jogos e marcou 12 vezes, entre 2020 e 2022. Ele foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação da época).