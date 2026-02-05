Santi Rodríguez sentiu dores no joelho direitoReprodução
Santi Rodríguez será reavaliado após ser substituído com dores no joelho
Jogador saiu de campo aos 18 minutos do primeiro tempo
Anselmi reconhece erros do Botafogo e vê derrota justa: 'Temos que melhorar'
Alvinegro perdeu para o Grêmio por 5 a 3, nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre
Arthur Cabral celebra primeiro gol, minimiza erros e pede paciência com Anselmi
Centroavante marcou pela primeira vez na temporada na derrota diante do Grêmio
Botafogo sofre apagão no segundo tempo e é goleado pelo Grêmio no Brasileirão
Alvinegro saiu na frente do placar e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, mas sofreu quatro gols na etapa final
Palmeiras deseja contratar Danilo, mas Botafogo não pretende liberar
Mesmo com problemas financeiros, Alvinegro vê o jogador como peça importante
Clube social e Textor chegam a acordo por aporte no Botafogo
Investimento, avaliado em cerca de R$ 150 milhões, deve ser usado para derrubar o transfer ban
