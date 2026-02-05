Santi Rodríguez sentiu dores no joelho direito - Reprodução

Publicado 05/02/2026 00:50

Rio - O Botafogo pode ter um problema para a sequência da temporada. O meia Santi Rodríguez será reavaliado nesta quinta-feira (5) após sentir dores no joelho direito na derrota para o Grêmio por 5 a 3 , nesta quarta (4), em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Brasileirão.

O lance ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo. Santi Rodríguez levou a pior a numa disputa forte no chão com o zagueiro Wagner Leonardo, do Grêmio. O jogador uruguaio recebeu atendimento, seguiu no gramado, mas depois desabou e foi substituído aos 18 minutos.

Santi Rodríguez reclamou de dores no joelho direito e chegou a colocar a mão na parte de trás da região. O jogador será reavaliado e passará por exames após chegar no Rio de Janeiro para saber a gravidade do problema e iniciar o tratamento.

Sem poder registrar jogadores por causa do transfer ban, o Botafogo tem passado por problemas com o elenco curto. O Alvinegro tenta pagar a dívida de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 158 milhões) junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada.