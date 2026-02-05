Martin Anselmi lamentou a derrota para o Grêmio - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2026 00:35 | Atualizado 05/02/2026 00:40

Rio - O Botafogo abusou dos erros e deixou pontos pelo caminho de uma forma bem dolorosa. O Alvinegro ficou duas vezes na frente do placar e foi para o intervalo vencendo o Grêmio por 2 a 1, mas sofreu um apagão na etapa final e foi derrotado por 5 a 3 , nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Brasileirão. O técnico Martin Anselmi reconheceu as falhas e deu méritos ao rival.

"Fomos superados justamente. Recebemos os gols na segunda metade. Eu gosto de controlar o jogo pela intensidade, pela pressão e roubando rápido. Creio que não estávamos interpretando bem os saltos, e eles conseguiam controlar o jogo com a bola. Quando tínhamos a bola, no primeiro tempo conseguimos boas sequências, terminando fazendo gols. O rival foi melhor que nós. Temos muito que melhorar", disse.

O primeiro tempo começou agitado e teve três gols. O Botafogo, que ficou duas vezes na frente do placar, saiu na frente com Arthur Cabral. Depois, o Grêmio reagiu e empatou, mas o Alvinegro conseguiu marcar pela segunda vez com Danilo e foi para o intervalo em vantagem. Na etapa final, no entanto, sofreu um apagão que resultou em três gols em 15 minutos, demonstrando desorganização.

Com a derrota, o Botafogo caiu para o quinto lugar no Brasileirão, com três pontos. Já o Grêmio, por outro lado, se recuperou da derrota na estreia e subiu para o sétimo lugar, também com três. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Carioca, e depois encara o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.