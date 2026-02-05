Nathan Fernandes em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2026 15:32





Leia mais: Marçal sofre lesão ligamentar e desfalcará o Botafogo por três semanas Rio- A primeira temporada de Nathan Fernandes foi marcada por lesões e com isso, baixa minutagem. O treinador Martín Anselmi foi questionado sobre a situação atual do atleta após a derrota por 5 a 3 para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.





Leia mais: Anselmi reconhece erros do Botafogo e vê derrota justa: 'Temos que melhorar' “Ele está entrando bem, foi titular na partida passada, jogou até esgotar-se contra o Fluminense e conseguiu completar mais minutos do que ele estava acostumado. Se vocês vão ver a história dele, é um jogador que não tem tanto tempo jogando tantos minutos no campo. Eu acho que ele fez bem e que nesta partida entrou para dar-nos essa frescura pela banda e conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer”, disse Anselmi.

“Para mim, é um jogador que estamos tentando melhorar juntos. Ele se propôs a melhorar, a ser um jogador que possa repetir o esforço o maior tempo possível, que possa dar continuidade ao jogo, que não se pare tanto. Eu acho que ele vai buscar esse caminho e, de nossa parte, estamos felizes com ele”, completou o treinador.



Na maioria das partidas em que entrou em campo, Nathan Fernandes tem entrado como ala-esquerdo. No duelo contra o Grêmio, atuou pela ponta-direita.