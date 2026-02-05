Danilo marcou duas vezes na derrota do Botafogo para o Grêmio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2026 18:00

Rio - Contratação mais cara da história do Botafogo, Danilo foi de quase negociado ao melhor início de temporada da carreira. O volante, de 24 anos, vive uma fase artilheira e ganhou mais destaque desde a chegada do técnico Martin Anselmi.

Danilo consolidou o bom momento após marcar duas vezes na derrota do Botafogo para o Grêmio por 5 a 3 , nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre. Com isso, o volante chegou a quatro gols na temporada e se isolou como artilheiro do Alvinegro em 2026.

Na derrota para o Grêmio, Danilo foi o grande destaque do Botafogo. O volante marcou dois gols e ainda colaborou com dois passes decisivos, que quase terminaram em gols. Ele também acertou 43 de 47 passes, tendo 91% de aproveitamento, segundo o "SofaScore".

Na temporada, Danilo soma cinco jogos e quatro gols marcados. No ano passado, por exemplo, ele disputou 17 partidas e marcou apenas uma vez, além de contribuir com quatro assistências. O motivo para isso é o estilo de jogo de Martin Anselmi, que faz o volante se aproximar mais da área.

O Botafogo contratou Danilo em julho do ano passado por 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Ao todo, o volante soma 22 jogos, cinco gols e quatro assistências com a camisa alvinegra.

Recentemente, Danilo quase foi negociado com o Nottingham Forest. A negociação também envolvia o meia argentino Montoro, mas a Justiça do Rio de Janeiro impediu a saída com uma liminar contra a SAF do Botafogo. O Palmeiras também tem interesse na contratação.