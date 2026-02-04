John Textor com o presidente do Botafogo, João Paulo MagalhãesVitor Silva / Botafogo
Após o fim da restrição, o Alvinegro poderá registrar novos jogadores, como o zagueiro Di Cesare, que já tem acordo com o time.
Palmeiras deseja contratar Danilo, mas Botafogo não pretende liberar
Mesmo com problemas financeiros, Alvinegro vê o jogador como peça importante
Clube social e Textor chegam a acordo por aporte no Botafogo
Investimento, avaliado em cerca de R$ 150 milhões, deve ser usado para derrubar o transfer ban
Com estiramento no joelho direito, Marçal faz exames médicos no Botafogo
Veterano deixou o clássico contra o Fluminense de muletas
Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Botafogo aguarda valores da venda de Marlon Freitas nos próximos dias
Clube deve receber parcelas da negociação com o Palmeiras em breve
Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Grêmio
Jogo será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
