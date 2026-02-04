John Textor com o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/02/2026 15:44

Rio — O dono da SAF do Botafogo, John Textor, chegou a um acordo com o presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães, por um aporte de 28,5 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões), que deve acontecer até esta quinta-feira (5). O BTG Pactual vai centralizar a negociação para evitar problemas na Justiça. As informações são do jornalista Bernardo Gentile.

Caso o investimento seja liberado, o Glorioso poderá derrubar o transfer ban, vigente desde o último dia 31 de dezembro. A Fifa puniu a equipe por não pagar o Atlanta United pela contratação de Almada. Depois disso, o Botafogo foi condenado a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao time norte-americano.



Após o fim da restrição, o Alvinegro poderá registrar novos jogadores, como o zagueiro Di Cesare, que já tem acordo com o time.

O aporte contará com o apoio das empresas GDA Luma Capital e Hutton Capital. Ainda existe a expectativa que após a liberação do investimento, Textor e Magalhães façam um novo encontro para alinhar a relação.