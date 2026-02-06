Mateo Ponte, no jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4) - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2026 10:06





LEIA MAIS: Botafogo vê processo de evolução para Nathan Fernandes: 'Tentando melhorar' "Oi, amigo, tudo bom? Queria te falar que não foi minha melhor partida ontem desde que eu cheguei, foi uma noite ruim para todo mundo. Mas ninguém quer errar as coisas de propósito, treinamos todos os dias para que os jogos sejam como contra o Cruzeiro, mas às vezes (os resultados positivos) podem não sair. Vamos errar, sim, vamos acertar, sim, mas porque somos seres humanos. Nós como grupo nos cobramos muito, e vocês também estão no seu direito de fazer, mas não esqueçam que somos os mesmos caras que ganharam a primeira rodada", escreveu. A veracidade das mensagens foi confirmada pelo "ge".

"Não somos os melhores quando ganhamos, nem os piores quando a gente perde. Vocês têm que apoiar o seu time do coração, não esperar que o jogo termine para encontrar um vilão e um herói. Eu me cobro, tento aprender na minha nova posição, nunca joguei ali e começamos a treinar há um mês. O ano é longo e, se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Contagiar de dentro do campo para fora. 'Bora'", disse o uruguaio de 22 anos.



Ao ser respondido pelo autor das mensagens, que aceitou as desculpas e reconheceu que Ponte respeitou o Botafogo, o jogador mandou mais um texto. "Entendo como é o torcedor. Vou ser o primeiro a me cobrar quando fizer um jogo de m*** e sair tudo errado, e não como a gente queria. Vamos melhorar e como sempre dar a volta por cima."



No jogo, que aconteceu em Porto Alegre, Mateo Ponte falhou no primeiro gol gremista, e Carlos Vinícius aproveitou para empurrar às redes. Já no quarto gol da equipe gaúcha, Amuzu ganhou do atleta botafoguense na corrida e deu assistência para Tetê marcar o quarto gol.