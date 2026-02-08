Em 2025, Cristian Medina deu duas assistências em 43 jogos pelo Estudiantes - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 08/02/2026 09:45

Rio - O Botafogo enfrenta dificuldades para concretizar a chegada de Cristian Medina. Embora as conversas tivessem avançado anteriormente, o clube carioca esbarra agora no desejo do volante de permanecer no Estudiantes, ao menos até o meio de 2026.



Segundo o jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF', o meio-campista de 23 anos foi reintegrado ao elenco de La Plata e voltou a ser relacionado. Diante dessa nova fase na Argentina, o atleta sinalizou internamente que pretende cumprir o primeiro semestre em seu atual time.



Apesar do cenário adverso, a diretoria alvinegra não desistiu da transação. Os dirigentes mantêm o interesse em selar a contratação ainda nesta janela, contando com as bases já acertadas com o entorno do jogador. O grande obstáculo, no entanto, passou a ser a vontade do próprio atleta.



Antes do transfer ban que impediu o Glorioso de registrar reforços, a saída de Medina era tratada como certa. Um grupo de investidores, detentor dos direitos econômicos do volante, planejava quitar a multa rescisória para liberá-lo como agente livre, visando uma futura valorização no Brasil e uma transferência posterior para a Europa.



A punição da FIFA, contudo, travou o avanço alvinegro por quase dois meses, mudando o panorama. Nesse intervalo, Medina recuperou espaço, atuou em três partidas neste início de ano e reafirmou o compromisso com o técnico Eduardo Domínguez e o presidente Juan Sebastián Verón de seguir no Estudiantes temporariamente.