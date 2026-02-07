Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Rio - Liberado para inscrever jogadores e voltar a contratar, o Botafogo agora corre contra o tempo para conseguir reforçar o elenco e registrar suas novas contratações para a disputa da Libertadores até o prazo da fase preliminar, que se encerra no próximo dia 13.
Até o momento, o Alvinegro já finalizou as contratações de Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba. O clube carioca também tem negociações avançadas pelo zagueiro Di Cesare, do Racing, e o volante Christian Medina, do Estudiantes.
A SAF do Botafogo realizou parte do pagamento da dívida pela compra de Thiago Almada, no início da noite desta sexta-feira (6), e pouco depois saiu da lista do transfer ban da Fifa. Com isso, o Alvinegro poderá voltar a registrar jogadores na CBF.
O clube de General Severiano está na pré-Libertadores e irá fazer sua estreia pela competição no próximo dia 18 contra o Nacional Potosí, na Bolívia.
Volante Christian Medina é o alvo do momento no Fogão