Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes
Botafogo corre contra o tempo para fechar negociações e inscrever reforços na pré-Libertadores
Alvinegro estreia pela competição no próximo dia 18
Botafogo corre contra o tempo para fechar negociações e inscrever reforços na pré-Libertadores
Alvinegro estreia pela competição no próximo dia 18
Botafogo sai da lista de transfer ban e pode registrar reforços
Glorioso realiza parte do pagamento de dívida ao Atlanta United que gerou punição
Botafogo planeja poupar jogadores mais desgastados em clássico com o Vasco
Duelo será no domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário
Thairo Arruda deixa o cargo de CEO da SAF do Botafogo após desgaste com John Textor
Dirigente se afasta depois de divergências sobre novo aporte financeiro
Fim da debandada? Botafogo não pretende negociar mais jogadores nesta janela
Alvinegro avalia positivamente o trabalho de Martin Anselmi
Botafogo poderá inscrever reforços para a pré-Libertadores
Diretoria da SAF consegue acabar com transfer ban que impedia a regularização de jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.