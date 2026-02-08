Martín Anselmi em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
A relação dos nomes principais conta com Léo Linck, Raul, Vitinho, Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Allan, Newton, Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins, Nathan e Kadir. A decisão de poupar a estrutura titular visa o clássico de quinta-feira (12) contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, além da estreia na Libertadores, agendada para a próxima semana, no dia 18.
Líder isolado do Grupo B, o Glorioso já tem vaga garantida para as quartas de final do Campeonato Carioca, etapa em que enfrentará o Flamengo. Em termos de tabela, o jogo só interessa à disputa do título da Taça Guanabara. O Glorioso leva o troféu se bater o rival e o Fluminense perder seu jogo contra o Maricá.
- Goleiros: Léo Linck e Raul;
- Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Gabriel Abdias, Justino, Kadu, Kauã Branco e Vitinho;
- Meio-campistas: Allan, Arthur Novaes, Bernardo Valim, Marquinhos, Montoro e Newton;
- Atacantes: Arthur Izaque, Caio Valle, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Matheus Martins e Nathan.
