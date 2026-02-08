"Desde que cheguei ao Rio e entrei no primeiro dia no centro de treinamento, o que me contaram nas conversas antes de vir é pouco comparado com o que se trabalha no dia a dia no Botafogo. Estamos trabalhando juntos. Sabemos que não estamos passando um bom momento em termos institucionais, mas estamos trabalhando no dia a dia para solucionar as coisas", iniciou o comandante, em entrevista coletiva.
Apesar do revés, o argentino enalteceu o elenco alvinegro: "O resultado é negativo. Não gosto de perder. Mas não posso deixar de destacar tudo de positivo que aconteceu. Encontramos um grande grupo de trabalho, com gente que quer progredir. Todos sabem da dificuldade, mas não se escondem e buscam uma solução. Estou orgulhoso pelo grupo de jogadores que temos, porque superam tudo. Sempre com vontade e respeito ao trabalho".
Classificado, o Botafogo enfrentará o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca. Antes, o Glorioso terá o Fluminense pela frente, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Outras respostas de Martín Anselmi
. Calendário: "Para mim é normal, já passei por isso muitas vezes no México, na América do Sul. Na Europa também se joga a cada três dias. Hoje, o trabalho que fazemos ainda não se reflete, isso me incomoda muito mais do que o calendário. Tirando isso, todo o resto é positivo, porque defendemos um grande escudo e trabalhamos com grandes pessoas".
. Desempenho de Bastos e Barboza: "Feliz, porque Bastos já completou seu segundo jogo. Vamos precisar dele, é um jogador muito importante, sabemos o que ele representa para a camisa do Botafogo. Alexander (Barboza) não podia continuar no segundo tempo, não temos outro jogador canhoto para jogar na defesa e não temos outro Barboza. Tínhamos planejado que ele só jogaria um tempo. Terminar o primeiro tempo com um a menos, obviamente, para a segunda metade, a fortaleza defensiva não foi a mesma".
. Atuação dos jovens do sub-20: "Temos que começar a treinar amanhã. Não quero deixar de felicitar o Rodrigo Bellão e a sua comissão. Ficamos muito orgulhosos no clube por como estão trabalhando seus jovens. Por competirem hoje contra os melhores jogadores que tem o Vasco da Gama. Acho que demonstraram muita valentia para representar a camisa do Botafogo, ficamos muito orgulhosos deles. Acho que merecíamos fazer um gol".
. Novidades no elenco: "Estamos trabalhando para não somente contratar jogadores, mas também para desabrochar jogadores. Hoje vimos que temos jogadores com futuro, e depois, temos que fazer nosso trabalho, encarando competição por competição. No Carioca estamos classificados, e agora é pensar no Brasileirão, e depois seguir no Carioca, depois seguir para a Libertadores, dia a dia".
