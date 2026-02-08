Rio - Sob chuva forte, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (8), em São Januário, e terá o Volta Redonda pela frente nas quartas de final do Campeonato Carioca. O Glorioso enfrentará o Flamengo na próxima fase. Com o campo alagado, os jogadores sofreram para criar oportunidades. No entanto, a expulsão de Marquinhos, no fim do primeiro tempo, abriu caminho para o triunfo do Cruz-Maltino. Brenner e Coutinho, de pênalti, balançaram a rede na segunda etapa.
O Vasco alcançou 11 pontos e ficou na vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara. Já o Botafogo fechou a fase inicial do Estadual na ponta do Grupo B, com nove. O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra o Bahia, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Enquanto isso, o Alvinegro fará clássico com o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã. Os jogos serão válidos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
A chuva forte não deu trégua e foi a grande protagonista da etapa inicial. Com o gramado alagado, Vasco e Botafogo tiveram muita dificuldade para criar oportunidades. O Cruz-Maltino foi quem mais tentou, mas, mesmo assim, pouco conseguiu.
Lucas Piton levantou na área, Léo Linck cortou mal e Puma Rodríguez desperdiçou a sobra. Na sequência, Andrés Gómez aproveitou falha de Kadu e arriscou de longe, para fora. Brenner também teve boa chance de cabeça.
O Glorioso buscou chegar com bolas longas, mas Kadir foi o único que colocou Léo Jardim para trabalhar. Aos 43 minutos, o Alvinegro levou um banho de água fria: Marquinhos, já amarelado, cometeu falta em Barros e foi expulso por Yuri Elino Ferreira da Cruz. Coutinho bateu e Léo Linck defendeu. No rebote, Lucas Piton quase abriu o placar. Bastos, inteligente, bloqueou.
Na volta do intervalo, Martín Anselmi colocou Bernardo Valim, Kauan Toledo e Arthur Izaque nas vagas de Barboza, Nathan Fernandes e Matheus Martins, respectivamente. Fernando Diniz também mexeu, GB entrou no lugar de Nuno Moreira. Logo aos três minutos, Coutinho cruzou e a bola sobrou para Brenner, que marcou seu primeiro gol pelo Gigante da Colina.
O Botafogo respondeu no lance seguinte, em cobrança de falta que assustou Léo Jardim. Com um a mais, o Vasco tomou as rédeas do confronto, seguiu em cima e viu Brenner ser derrubado na área. A arbitragem não hesitou, assinalou pênalti e Coutinho fez o segundo, aos 17. Caio Valle substituiu Kadir no Glorioso.
No Cruz-Maltino, Marino e Paulo Henrique foram acionados para as vagas de Brenner e Andrés Gómez. Rojas e Tchê Tchê também entraram nos lugares de Coutinho e Thiago Mendes. Já no Alvinegro, Jordan Barrera abriu espaço para Arthur Novaes. Tranquilo, o Gigante da Colina administrou o resultado até o apito final.
Vasco 2x0 Botafogo
Data e hora: 08/02/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Gols: Brenner, aos 3 min/2ºT (1-0); Coutinho, aos 17 min/2ºT (2-0). Cartões amarelos: Robert Renan (VAS); Marquinhos (BOT). Cartões vermelhos: Marquinhos e Allan, no banco de reservas (BOT).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros e Thiago Mendes (Tchê Tchê); Andrés Gómez (Paulo Henrique), Coutinho (Rojas) e Nuno Moreira (GB); Brenner (Marino).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi) Léo Linck; Bastos, Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Gabriel Abdias e Nathan Fernandes (Kauan Toledo); Matheus Martins (Arthur Izaque) e Kadir (Caio Valle).
