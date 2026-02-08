Jogadores do Fluminense comemoram o título da Taça Guanabara, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Rio - Já campeão da Taça Guanabara, o Fluminense entrou em campo e superou o Maricá por 1 a 0, neste domingo (8). O adversário do Tricolor nas quartas de final do Campeonato Carioca será o Bangu. No Maracanã, o time de Luis Zubeldía controlou o duelo do início ao fim. O gol da partida foi marcado por Kevin Serna, de cabeça. 
fotogaleria
Time titular do Fluminense para encarar o Maricá, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Ignácio em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC
Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC
Guga em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC
Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
John Kennedy em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Savarino em ação pelo Fluminense diante do Maricá, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Atacante Kevin Serna foi o autor do único gol da vitória do Fluminense sobre o Maricá no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Com o resultado, o Fluminense chegou a 15 pontos e encerrou a fase inicial do Estadual na liderança do Grupo A. O próximo compromisso será contra o Botafogo, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 

O jogo

O Fluminense manteve o controle desde o começo e dominou o Maricá por completo. Guilherme Arana aproveitou cruzamento de Jemmes, mas errou a meta. Depois, em cobrança de escanteio, Ignácio cabeceou nas mãos de Yuri, que segurou firme. 
Inteligente, Ganso bateu uma falta rápido e achou John Kennedy cara a cara. O centroavante, porém, parou no goleiro adversário, que espalmou para o meio da área. Savarino quase chegou para o rebote, mas a defesa cortou antes que o venezuelano completasse para dentro. 
John Kennedy ainda teve outra chance, mas chutou para fora, com desvio. Do outro lado, o Tsunami nem sequer finalizou nos 45 minutos iniciais. 
Na volta do intervalo, Luis Zubeldía acionou Hércules e Santi Moreno para as vagas de Martinelli e John Kennedy, respectivamente. Depois de uma boa troca de passes, Guilherme Arana bateu para mais uma defesa de Yuri. Savarino passou perto de marcar um golaço, mas acertou a rede pelo lado de fora. Kevin Serna recebeu de Santi Moreno e mandou nas mãos do goleiro. 
Lucho Acosta e Soteldo substituíram Otávio e Savarino. Aos 21, logo após entrar em campo, Lucho Acosta cruzou para Kevin Serna que, de cabeça, abriu o placar para o Fluminense. Ignácio quase fez o segundo, mas Yuri pegou. Matheus Reis foi chamado para o lugar de Kevin Serna e também colocou o goleiro para trabalhar. O Tricolor administrou a vantagem até o final e saiu com a vitória.

Fluminense 1x0 Maricá

Data e hora: 08/02/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Gols: Kevin Serna, aos 21 min/2ºT (1-0).
Cartões amarelos: Otávio (FLU); Vinícius Matheus e Victor (MAR).
Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio (Lucho Acosta) e Martinelli (Hércules); Savarino (Soteldo), Ganso e Kevin Serna (Matheus Reis); John Kennedy (Santi Moreno).
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro e Marcelinho; Vinícius Matheus (Cauã Mendes) e Almir (Bernardo); Café (Alexis Quiñónes), Vitinho (Denílson) e Caio Vitor (Octávio); Pablo Thomaz.