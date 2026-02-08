Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Fluminense iniciou negociações com o Cerro Porteño envolvendo meia Rubén Lezcano, de 21 anos. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, as conversas são um por uma acordo por empréstimo. O jovem tem contrato com o Tricolor até o fim de 2029.
LEIA MAIS: LAFC endurece negociação por Bouanga após investida do Flu em Arias
O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões pela contratação de Rubén Lezcano, junto ao Libertad, no começo da temporada.
LEIA MAIS: Agora no Bahia, Everaldo se despede do Fluminense: 'Foi uma honra'
Rubén Lezcano teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e fez apenas 13 jogos pelo Fluminense. Ele anotou o primeiro gol do Tricolor na atual temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira no Carioca.
LEIA MAIS: 'Workaholic'? Canobbio destaca rotina e se diz apaixonado pelo futebol
O Fluminense acertou recentemente a saída de alguns jogadores do elenco como o zagueiro Thiago Santos e os atacante Joaquín Lavega, Keno e Everaldo. Além disso, o meia Lima está bem perto de acertar com o América do México.