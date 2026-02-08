Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/02/2026 14:44

Rio - O Fluminense iniciou negociações com o Cerro Porteño envolvendo meia Rubén Lezcano, de 21 anos. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, as conversas são um por uma acordo por empréstimo. O jovem tem contrato com o Tricolor até o fim de 2029.

O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões pela contratação de Rubén Lezcano, junto ao Libertad, no começo da temporada.

Rubén Lezcano teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e fez apenas 13 jogos pelo Fluminense. Ele anotou o primeiro gol do Tricolor na atual temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira no Carioca.

O Fluminense acertou recentemente a saída de alguns jogadores do elenco como o zagueiro Thiago Santos e os atacante Joaquín Lavega, Keno e Everaldo. Além disso, o meia Lima está bem perto de acertar com o América do México.