John Kennedy é destaque do Fluminense no começo de 2026Lucas Merçon / Fluminense
Com saída de Everaldo, John Kennedy voltará a utilizar a camisa 9 do Fluminense
Jogador, de 23 anos, vive excelente começo de ano
Staff de Denis Bouanga está pessimista sobre negociação entre Los Angeles e Fluminense
Atacante gabonês, de 31 anos, é desejo do Tricolor
Lateral do Fluminense, Fuentes está perto de reforçar o América do México
Negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra
Com novidades, Fluminense divulga relacionados para encarar o Maricá
Tricolor entra em campo às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
Fluminense negocia empréstimo de Lezcano com o Cerro Porteño
Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2029
LAFC endurece negociação por Bouanga após investida do Fluminense em Arias
Americanos mantêm pedida de US$ 15 milhões e não flexibilizam exigências
