John Kennedy é destaque do Fluminense no começo de 2026Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/02/2026 18:50

Rio - O Fluminense está negociando a contratação de Denis Bouanga, de 31 anos, que defende o Los Angeles FC, porém, o camisa 9 do clube carioca já está definido: John Kennedy. Com a saída de Everaldo, que retornou ao Bahia, o jovem, de 23 anos, irá assumir o número novamente.

O atacante passou a utilizar a camisa 99 desde que retornou ao Fluminense no meio do ano, depois de ter sido emprestado para Pachuca. Everaldo, que foi contratado pelo Tricolor no começo de 2025, utilizou a numeração pela última vez na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0.

Utilizando a camisa 9, John Kennedy viveu seu maior momento pela história do Fluminense. Com ela, o jovem foi decisivo balançando as redes em todos os mata-matas da Libertadores de 2023, inclusive, na final da competição contra o Boca Juniors, quando o atacante anotou o gol do título.

Neste começo de ano, John Kennedy vive seu melhor momento com a camisa do Fluminense. No total, ele entrou em campo em sete partidas, anotou quatro gols e deu uma assistência.