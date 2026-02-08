Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/02/2026 16:27

Rio - Com novidades, o Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Maricá, neste domingo (8). A partida será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O Tricolor vive expectativa pelo título e, para erguer o troféu, precisa ao menos de um empate.

Luis Zubeldía terá os retornos de Hércules, Savarino e Soteldo. Todos foram desfalques contra o Bahia, pelo Brasileirão, na última quinta-feira (5). Por outro lado, o técnico não contará com Lima (em negociação para sair) e Nonato (dores musculares).

Já garantido no mata-mata do Campeonato Carioca, o Fluminense soma 12 pontos e lidera o Grupo A.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.