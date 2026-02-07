Arias nos tempos de Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Arias nos tempos de FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/02/2026 15:50

Rio - Anunciado como reforço do Palmeiras, o meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, utilizou suas redes sociais para divulgar um carta aberta. Ex-jogador do Fluminense, o colombiano abordou sua escolha por voltar ao Brasil e defender outro clube, algo que irritou torcedores tricolores.

Jhon Arias divulgou carta aberta nas redes sociais Reprodução / Instagram

"Vivo um momento importante da minha carreira. Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e que penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira agradecendo a todos que torcer por mim de verdade", publicou Arias em seu stories do Instagram (@jhonariasa).

Os torcedores do Fluminense tem lembrado uma entrevista que Jhon Arias concedeu no fim do ano passado, quando declarou que o Tricolor teria prioridade em seu retorno ao Brasil.

"Sempre o Fluminense. Há um montão de vídeos comigo falando sobre essa relação com o Fluminense, é um clube que tenho carinho, a minha família tem um carinho e nós o consideramos a nossa casa. Mas é claro que não depende só de mim, depende também do Fluminense, do clube", disse Arias em entrevista à "TNT Sports".

O clube paulista irá pagar algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,23 milhões) ao Wolverhampton. Arias, que já fez exames médicos na Inglaterra, irá assinar contrato de quatro anos com o Palmeiras.

Para finalizar a sua contratação, o Palmeiras superou a concorrência do Fluminense, ex-clube de Arias. O Tricolor acenou com 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,38 milhões) e teve sua oferta recusada pela equipe da Inglaterra.