Rio - Ausente no empate contra o Bahia, em Salvador, o meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, não deve ser problema para o Fluminense na partida contra o Maricá, neste domingo, pelo Campeonato Carioca. O venezuelano deve ficar à disposição de Luís Zubeldía.
"Ele não pôde participar do jogo hoje porque, no último treino, sentiu um problema. Pelo que me conta o departamento médico e pela sensação do Savarino, é um problema antigo, todos nós acreditamos que não vai impedi-lo de jogar a próxima partida. Mas, pela proximidade do treino de ontem e o jogo de hoje, não o colocamos. Para evitar que seja algo grave, preferimos não trazê-lo", disse o técnico.
Último reforço contratado pelo Fluminense, Savarino está fisicamente em uma condição inferior ao elenco. Ele se reapresentou ao Botafogo, seu ex-clube, com atraso, por conta da prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O meia-atacante estava em seu país e não conseguiu voo para o Brasil.
Até o momento, Savarino entrou em campo em dois jogos pelo Fluminense. No domingo, o Tricolor pode conquistar o título da Taça Guanabara, caso derrote o Maricá por um placar simples no Maracanã.
