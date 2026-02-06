Savarino em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/02/2026 22:50

Rio - Ausente no empate contra o Bahia, em Salvador, o meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, não deve ser problema para o Fluminense na partida contra o Maricá, neste domingo, pelo Campeonato Carioca. O venezuelano deve ficar à disposição de Luís Zubeldía.

"Ele não pôde participar do jogo hoje porque, no último treino, sentiu um problema. Pelo que me conta o departamento médico e pela sensação do Savarino, é um problema antigo, todos nós acreditamos que não vai impedi-lo de jogar a próxima partida. Mas, pela proximidade do treino de ontem e o jogo de hoje, não o colocamos. Para evitar que seja algo grave, preferimos não trazê-lo", disse o técnico.

Último reforço contratado pelo Fluminense, Savarino está fisicamente em uma condição inferior ao elenco. Ele se reapresentou ao Botafogo, seu ex-clube, com atraso, por conta da prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O meia-atacante estava em seu país e não conseguiu voo para o Brasil.

Até o momento, Savarino entrou em campo em dois jogos pelo Fluminense. No domingo, o Tricolor pode conquistar o título da Taça Guanabara, caso derrote o Maricá por um placar simples no Maracanã.